Splid om myrdyrkingsforbudet

Full splid internt i Regjeringa om myrdyrkingsforbudet, gjør at prosessen er stoppa, skriver Nationen. Næringskomiteen skulle avgi innstilling i går, men saka er stoppa fordi regjeringspartiene trenger mer tid. Alle unntakene fra et forbud mot nydyrking av myr, blant annet for Smøla, har skapt spliden. Ifølge Nationen skal klima- og miljøminister Ola Elvestuen fra Venstre ha hatt innsigelser mot det stortingsflertallet var i ferd med å vedta.