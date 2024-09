260 meter med fortau inn mot Fosnavåg sentrum blir no eit spleiselag mellom Møre og Romsdal fylkeskommune og Herøy kommune, det vil i alle fall fylkeskommunen innstille på. Nye Nerlandsøy bru blir avslutta like før ein krapp sving, og det er her det manglar planar om fortau. Kostnaden vil vere på om lag 8, 4 millionar, som dei skal dele på 50/50.