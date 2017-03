Spiss til AaFK

Nederlandske Fox-sports melder i ettermiddag at den nederlandske spissen Lars Veldwijk er på veg til Aalesunds Fotballklubb. Klubbdirektør Henrik Hoff vil ikkje seie noko om namn, men stadfestar at klubben jobbar knallhardt for å sikre seg ein ny spelar før overgangsvinduet stenger i morgon kveld..