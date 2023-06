Spilte inn 292 millioner i Europa i fjor

Bodø Glimts og Moldes europacupsuksess skaper store forskjeller i norsk fotball, men er også en positiv faktor for Eliteseriens positive utvikling de siste år.

Det fastslår en ny rapport utarbeidet av Deloitte på oppdrag fra Norsk Toppfotball.

Eliteseriebarometeret, den årlige «rikets tilstand»-rapporten for norsk klubbfotball, ble framlagt onsdag. Den gir et innblikk i den økonomiske utviklingen til norske toppklubber.

I fjor hadde Bodø/Glimt, Molde, Viking og Lillestrøm til sammen 263 millioner kroner i inntekter fra Uefa for europacupdeltakelse. I tillegg fikk øvrige eliteserieklubber 29 millioner i såkalte «solidaritetsmidler».

– Spesielt Bodø/Glimt og Molde bidrar til at den totale klubbomsetningen går opp. Deres Europa-suksess skaper store forskjeller når det gjelder økonomi og sportslige forutsetninger, men vi ser også at suksessen er en katalysator for utvikling av ligaen totalt sett, sier Emilie Finnevolden Gooderham, som er prosjektleder for Eliteseriebarometeret i Deloitte (NTB).