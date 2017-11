Spesialenheten la vekk Molde-sak

Spesialenheten for politisaker har henlagt saken mot to polititjenestemenn i Molde. De ble etterforsket etter at en kvinne brakk armen under en pågripelse i påsken i år. Kvinnen var ifølge politiet påvirket og utagerende. Tjenestemannen som skulle sette håndjern på kvinnen fikk saken henlagt etter bevisets stilling. Tjenestemannen som assisterte fikk sin sak henlagt som intet straffbart forhold.