Spesialenheten er orientert

Spesialenheten bekrefter at de har fått informasjon fra Møre og Romsdal politidistrikt etter at en politibil var involvert i ei trafikkulykke under utrykning på Lerstadvegen i går kveld. Det opplyser leder for Spesialenhetens etterforskningsavdeling Midt-Norge, Halvor Hjelm-Hansen. Spesialenheten avventer å etterforske saken til de får mer informasjon fra politidistriktet og at de får oversendt saken formelt, sier Hjelm-Hansen.