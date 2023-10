Spesialeininga etterforskar politiet

Spesialeininga har bestemt å sette i gang etterforsking av politiet i Møre og Romsdal etter dobbeltdrapet i Kristiansund i mai. Dei pårørande meinte lokalt politi hadde gjort tenestefeil ved at dei ikkje tidlegare hadde tatt frå den drapssikta våpena sine. Mannen skaut kona si og deretter seg sjølv. Politimeister Ingar Bøen seier til Tidens Krav at han ikkje har nokon kommentar ut over at dei tar til vitande at dei no skal etterforskast.