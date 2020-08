Sperrar anleggsmaskiner på fjellet

Fleire privatbilar har køyrt opp til anleggsområdet på Haramsfjellet for å sperre for anleggsmaskinene. To bilar frå utbyggaren vart også hindra å køyre i land frå ferja måndag formiddag. Olav Rommetveit i utbyggaren Zephyr meiner det er synd at forsikringane frå vindkraftmotstandarane om å ikkje gjere lovbrot, ikkje vert følgt opp. Politiet er no på staden.