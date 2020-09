Spent på statsbudsjettet

Staten må hjelpe den maritime næringen over kneika nå, sier konsernsjef Gunvor Ulstein i Ulsteingruppen. I går møtte hun fylkespolitikere som gjerne vil hjelpe med de virkemidlene de har, men det er i statsbudsjettet vi får se om det kommer penger som monner, sier Ulstein. Fylkeskommunens politiske ledelse håper regjeringen i forslaget til Statsbudsjett vil sette inn ekstratiltak for å hjelpe den maritime industrien på Nordvestlandet. Fylkesvaraordfører Per Vidar Kjølmoen (Ap) sier fylket skal gjøre det de kan, men staten sitter med nøkkelen.