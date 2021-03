Spent på prøvesvar

Det er knyttet stor spenning til prøvesvarene fra avløpsvannet i Kristiansund som kommer i dag. I forrige uke ble det påvist koronavirus i avløpsvannet uten at det har blitt avdekt smittede personer. Ordfører i Kristiansund, Kjell Neergaard (Ap), håper at dagens prøvesvar vil vise at det ikke er smitte i byen. Dersom vannet viser at vi har utbrudd i byen så må vi intensivere testinga, sier Neergaard.