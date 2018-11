Spent på planar om kraftverk

Stranda-ordførar Jan Ove Tryggestad er spent på om Tafjord Kraft sine planar om å bygge to kraftverk i Geiranger går gjennom. I går vart det halde folkemøte i Geiranger om saka. Bygda treng kraft, men dersom planane skal godkjennast må Stortinget oppheve eller endre sitt vernevedtak av Geiranger-vassdraget. – Det er viktig for næringa å kunne utvikle bygda. Men samtidig er det klart at vern og UNESCO spelar ei rolle. Så her må vi trå forsiktig, seier Tryggestad.