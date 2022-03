Spent på hva departementet gjør

Geir Vinsand i analyseselskapet NIVI er svært kritisk til vedtaket som kommunestyret i Ålesund gjorde torsdag.

Politikerne vedtok å søke om at Haram skal få bli en egen kommune, men flertallet vil at de to kretsene Søvika/Grytestranda og Vatne/Tennfjord med tilsammen 5000 innbygger skal få bli i Ålesund.

– Nye Ålesund kommune bør få en pris for kreativ destruksjon av inndelingsprinsipper, sier Vinsand.

Han er spent på hvordan kommunaldepartementet vil håndtere vedtaket.