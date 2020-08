Spent på framtida

Både Aure og Mork rehabiliteringssenter har i mange år vore trua med nedlegging. I fjor kom eit nytt forslag om å modernisere den spesialiserte rehabilitering i fylket, og dei tilsette fryktar på ny for jobbane sine. I september skal det vere eit styremøte i Helse Møre og Romsdal. Ordførar i Aure, Hanne-Berit Brekken, fortel at dei er spente på utfallet, men meiner at dei har fått positive signal frå helseføretaket.