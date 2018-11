Spent før skjebnekampen i morgen

I morgen venter en ny skjebnekamp for Aalesund når Sogndal er motstander i den andre kvalifiseringsrunden for Eliteserien neste år. Trener Lars Bohinen ble utvist i forrige kamp, og må dermed se kampen fra tribunen. Bohinen sier han har respekt for Sogndal, men han frykter ikke laget. Dersom Aalesund slår Sogndal skal laget spille to kamper mot Stabæk som endte på kvalikplassen i eliteserien i årets sesong