Spent før Bislett Games

Karoline Bjerkeli Grøvdal skal for første gong i sesongen springe 3000 meter hinder under Bislett Games i Oslo i kveld. Det var ikkje før i september i fjor at Grøvdal bestemte seg for at 3000 meter hinder var hovudmålet fram mot EM i Berlin. – Eg prøvar å vere roleg med tanke på løpet. Eg veit at det kjem til å gå kjempefort frå start, seier ho til NTB. Sendinga frå Bislett Games kan du sjå frå klokka 17.50 på NRK.