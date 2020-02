Spennende kontrakt for Prodtex

Selskapet Prodtex AS i Ulsteinvik har i dag inngått kontrakt med vegvesenet om levering av ei stålbru til Åfjord i Trøndelag.

Brua skal bygges på Fiskåholmen i Vanylven i løpet av året.

Utviklingsdirektør Tore Roppen i Prodtex sier til NRK at dette bare er starten på selskapet sine planer om å levere stålbruer som har automatisert produksjon og avanserte metoder for sveising med roboter.

Brua på 65 meter som nå skal bygges, er definert som et forsknings- og utviklingsprosjekt, og er starten på en verifisering av prosesser og metodikk fra Prodtex sitt tidligere utredningsarbeid for E39-prosjektet over Bjørnafjorden.