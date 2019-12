Spennande tider ved Kleven

Kleven Verft har i dag levert ekspedisjonsskipet MS Fridtjof Nansen til Hurtigruten. I ordreboka til Kleven ligg det no to store ombyggingskontrakter. Dei skal bygge om eit trål/snurrevad-fartøy for NordnesGruppen, og ein lekter for Boa Barges AS. Begge skal leverast i 2020. Tidlegare denne veka blei det kjent at fleire interessentar har vore i kontakt med verftet for mogleg kjøp. I følge leiinga vil det kome ei avklaring rundt årsskiftet