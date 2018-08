Spennande første skuledag

Etter åtte veker med sommarferie var det i dag klart for skulestart igjen. Då er det mykje nytt og spennande, både for elevar og tilsette. Ved Flisnes skule var elevane i klasse 6B glade for å vere tilbake på skulebenken. Videoen frå første skuledag kan du sjå her: