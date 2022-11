Sparka kvinne i ryggen

Ein mann i 40-åra frå Nordmøre er dømt til fengsel i 120 dagar for vald mot den tidlegare kjærasten sin.

Ifølge ein dom frå Møre og Romsdal tingrett sparka han kvinna i ryggen slik at ho fall ned ei trapp, noko som førte til at ho fekk eit brot i eit kne. Dette skjedde då kvinna ville avslutte kjærasteforholdet. Retten vektlegg at sparket kunne ha fått eit større skadepotensial.

Ved eit tilfelle drog han også kvinna ut av ein bil. Han har også kontakte ho fleire gonger sjølv om han hadde forbod mot å kontakte ho.

Mannen må også betale 60.000 kroner i erstatning til kvinna.