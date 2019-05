Sparka ein politimann

To menn og ei kvinne i 20-åra blei i natt tatt med inn til arresten i Ålesund etter å ha forstyrra ordenen ved ein utestad i byen. Ifølgje politiet skal dei tre ha vore i klammeri med kvarandre. Alle dei tre blir meldt for ordensforstyrring. Kvinna blir i tillegg meldt for vald mot politiet etter å ha sparka ein tenestemann.