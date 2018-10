Sparetiltak slit hardt på tilsette

Fleire år med krav om omfattande sparetiltak har slite hardt på dei tilsette i Helse Møre og Romsdal. Det seier tilsett-representant i styret i helseføretaket, Anette Lekve. I løpet av tre år skal Helse Møre og Romsdal spare 470 millionar kroner, og no startar arbeidet med den konkrete planen for å peike ut område det skal sparast i. – Mange tilsette har også vanskar med i det heile tatt å sjå at det er mogleg å spare nesten ein halv milliard kroner på tre år, seier Lekve.