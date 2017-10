Sparer heller på bankkonto

80 prosent av dem som åpner aksjesparekonto i Nordea er menn. Bare 20,4 prosent av dem som har opprettet aksjesparekonto hos Nordea er kvinner, skriver Finansavisen. – Vi vet at kvinner liker best å spare på bankkonto. En undersøkelse utført av YouGov viser at 55 prosent av kvinnene og 43 prosent av mennene svarer at de kun sparer på bankkonto, sier administrerende direktør i Nordea Norge, Snorre Storset til avisa.