Sparer 190 millionar i Romsdalen

Statens vegvesen reduserer kostnadene for E136 mellom Stuguflåten i Lesja og Raudstøl i Rauma frå 690 til 500 millionar kroner. Dei har valt vekk dyre konstruksjonar og behov for å hente inn massar. Vegstykket er ein del av hovudvegen til fylket, og er utfordrande for tunge køyretøy på vinteren. Prosjektet er fullfinansiert i Nasjonal transportplan med oppstart i 2020.