Sparebanken Møre med overskudd

Sparebanken Møre kan vise til et sterkt resultat første halvår 2018. Resultat etter skatt viser 315 million kroner, en økning på 20 prosent fra samme periode i fjor, skriver Sparebanken Møre i en pressemelding. – Andre kvartal ble nok et godt kvartal for Sparebanken Møre og vi leverer et sterkt resultat for første halvår. Vi er i positiv utvikling og opplever god vekst, økte inntekter og lave tap. Tallene viser også at fokuset vårt på kostnadseffektivitet gir gode resultat, seier administrerende direktør Trond Lars Nydal i Sparebanken Møre til Tidens Krav. Banken har også økt utlånet til kunder med 5 prosent de siste 12 månedene, ved utgangen av andre kvartal var totale utlån på 58,9 milliarder kroner. Innskuddet fra kunder har også økt med 2,2 prosent.