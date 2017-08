Spår rask vekst for grønn skipsfart de neste årene

Torsdag var klima- og miljøministeren på plass under åpninga av studieåret ved NTNU i Ålesund, og for å snakke om grønn skipsfart.



Vidar Helgesen mener at flere grep må gjøres for å kunne lykkes med en slik omstilling.

– Det første er at vi i forbindelse med anbudene for riksvegfergene krever lav- og nullutslippsløsninger. Det samme gjør fylkene. Så har vi støtteordninger gjennom Enova for å bygge ut ladeinfrastruktur, og vi har også andre støtteordninger. Det tredje vi må gjøre er å markedsføre dette og vise frem Norge og hva det norske maritime miljøet har å by på, sier Vidar Helgesen.

Fergeanbud

I fergesambandet Lavik-Oppedal går den batteridrevne ferga Ampere i trafikk. Foto: Rune Fossum / NRK

Klima- og miljøministeren peker på fylker som Hordaland og Møre og Romsdal som nå gjennomfører fergeanbud som vil føre til utslippsreduksjoner på 90 prosent. Vidar Helgesen mener bygging av flere landstrømanlegg i regi av Enova har gjort dette mulig.

Helgesen peker også på finansieringstilbudet Pilot-E som etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova der det ligger 100 millioner kroner.

– Vi har vært gjennom en oljenedtur som har hatt stor betydning for den maritime næringa. Derfor er det viktig for oss at norske verft får oppdrag. Det at vi er tidlig ute gjør også at norske teknologimiljøer og norske verft kommer i forkant.

Rask utvikling

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen var på NTNU i Ålesund torsdag. Foto: Trond Vestre / NRK

Klima- og miljøministeren tror at veldig mye kommer til å se annerledes ut om noen få år.

– Vi snakker jo om at vi nå har en eller to ferger som er operative. Rundt 2020 kommer vi kanskje til å ha rundt 50 hydrogen- og elferger som er operative, og det kommer bare til å vokse derfra. Men vi kommer også til å se annen skipstrafikk med mindre utslipp. det er mye interessant innovasjon pågang her, sier Vidar Helgesen.