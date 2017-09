Sp: – Vi er kjempefornøyd

– Du store mi tid. For en fremgang, sier Geir Inge Lien som er andrekandidat for Senterpartiet i Møre og Romsdal.

På den siste målingen var Senterpartiet inne med 20 mandater på Stortinget.

– Og vi kryper stadig vekk oppover i Møre og Romsdal også, så det er veldig spennende.

– Kun vært opptatt av meningsmålinger

Lien sier at Senterpartiet hadde vind i seilene før Stortinget tok sommerferie, men at det har vært litt mindre etter det.

– Da var det politikken som ble diskutert. Etter at Stortinget tok ferier har media bare vært opptatt av meningsmålinger og Jonas eller Erna, så de store viktige sakene har druknet i debatten. Det har vært vanskelig å komme på, spesielt i de store mediene, sier Lien.

De følger spent og nøye med hos Senterparti-fløyen. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Representantene fra Senterpartiet følger nå nøye med på hva som med Venstre og Kristelig Folkeparti.

– Venstre ligger og vipper på sperregrensa, og dersom de går under så kan det fort bli et annet bilde, det samme med KrF, så dette blir veldig spennende.

– Har det bra som ordfører

Førstekandidat i Møre og Romsdal for Senterpartiet, Jenny Klinge, er hjemme og forhindret fra å delta på partiets valgvake. Hun er inne på Stortinget ifølge målingene, mens andrekandidat Lien for øyeblikket fortsetter som ordfører i Vestnes.

– Jeg har det veldig bra som ordfører i Vestnes, og for meg er det viktig å få stoppe sentraliseringen vi har sett.

Han tror det vil være spenning til siste stemme er telt opp. Og håper de rød-grønne vil komme i posisjon.

– Vi har ei stor gruppe og lønsker å komme i posisjon. Det håper vi at vi kan greie i løpet av kvelden. Men det er bra at demokratiet er slik det skal være, her får folk bestemme hvordan de vil ha det, og så får vi ta det derfra, smiler Lien.