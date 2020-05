Sp: – Sats på den maritime næringa

Senterpartiets fylkestingsgruppe ber regjeringa og Stortinget tilgodese den maritime næringa når de kommer med nye tiltakspakker for næringslivet. Tiltakspakkene skal kompensere tap som følge av koronakrisen. Utregninger som Menon Economics har gjort for Maritimt Forum Nordvest viser at næringa i verste fall kan bli halvert fra 2015 til 2022. Senterpartiets fylkestingsgruppe trekker frem den maritime næringen som en forutsetning for nye og bærekraftige næringer i havet, og som en viktig vekstnæring i alle kystkommunene.