Sp vil regjere med KrF og Ap

Et flertall av Sps fylkesledere ivrer for å gå i regjering med KrF og Ap eller er positive til et slikt samarbeid dersom partiet får store gjennomslag. Det er konklusjonen etter at Vårt Land (krever innlogging) har spurt 13 av Senterpartiets 18 fylkesledere om hva som er viktigst for partiet – å søke regjeringsmakt med Ap og KrF hvis muligheten byr seg, eller å dyrke opposisjonsrollen fram mot neste års kommunevalg.