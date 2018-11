Sp med 20 mill til skipstunnel

Senterpartiet har 20 millionar kroner inne til Stad skipstunnel i sitt alternative statsbudsjett. Torsdag blei det kjent at Ap løyver 30 millionar til tunnelen i statsbudsjettet.

– Vi ønskjer å understreke at det no er viktig at både Ap og Sp står saman om å setje i gang med prosjektet Stad skipstunnel neste år. Dette er heilt klart eit prosjekt med ei sterk nasjonal dimensjon. Skipstunnelen vil redusere risikoen for skipsulukker og leggje til rette for at meir gods blir transportert på sjø, seier stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp). Bilde: Jenny Klinge og Bengt Fasteraune, som sit i transport- og kommunikasjonskomiteen for Senterpartiet.