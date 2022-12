Sp bryter med Ap i Kristiansund

Senterpartiet i Kristiansund bryter avtalen de har med Arbeiderpartiet i denne valgperioden, skriver Tidens Krav.

Beslutningen som ble tatt på et medlemsmøte i går kveld, betyr at det ikke er noen flertallskoalisjon i bystyret i Kristiansund

Bakgrunnen er varaordfører Berit Freys overgang fra Senterpartiet til Arbeiderpartiet. Leder i Kristiansund Senterparti, Steinar Høgsve, mener Arbeiderpartiets håndtering av saken har ødelagt for samarbeidet.

Han sier de er enige med Ap om hovedtrekkene i neste års budsjett, men at det er uaktuelt å gå inn i valgkampen neste år som et parti som vil sørge for fortsatt rødgrønt styre i Kristiansund.