Sorenskrivar i rettsak i mars

Rettsaka mot sorenskrivaren på Nordmøre, Ole Ingar Ødegård, er beramma 1. mars. Ødegård er skulda for å ha loge for retten om forholdet sitt til den tidlegare kjæresten sin i barnevernet, men nektar straffskuld. Sorenskrivaren var i ferd med å bli utnemd i toppjobben som ny lagdommar i Frostating, då politiet starta etterforsking av han. Han er no suspendert frå stillinga si, og det er sett av tre dagar til rettsaka. Saka går for Hordaland tingrett.