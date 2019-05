Søppelbil køyrde av vegen

Politiet melder at ein søppelbil skal ha køyrd av vegen og ut i grøfta på Flisnes. Dette skal ha skjedd for omtrent ein time sidan. Det er så langt uklart kva som har skjedd og om nokon blei skadd i utforkøyringa. Politiet reiser til staden for å undersøke.