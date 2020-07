Søppel kasta ved Brusdalsvatnet

Ei kartlegging frå organisasjonen Hold Norge Rent viser at friluftsliv fører til mykje søppel i naturen. Den viste også at mange kastar frå seg mykje søppel rundt Brusdalsvatnet i Ålesund, som er drikkevasskjelda i området. Dagleg leiar i Hold Norge Rent, Lise Keilty Gulbransen, seier det ikkje er bra at folk kastar søppel i naturen med vilje. – Det kan lett bli slik at nokon kastar frå seg noko i skogen og så ender fleire opp med å kaste søppel der. På den måten blir det ein slags ulovleg søppelplass. Det er observert fleire slike plassar ulike stadar ved Brusdalsvatnet, og det er svært alvorleg, seier Gulbransen.