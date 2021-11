Somna i tunnelen

I Ålesund stoppa politiet ein bil i 01-tida, der førar var mistenkt for ruskøyring. Føraren blir framstilt for blodpøve. Omtrent samtidig kom det melding om bilstans i Valderøytunnelen. Det viste seg at føraren var rusa og hadde somna. Vedkomande blei vekt og framstilt for utandingsprøve.