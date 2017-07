Sommerværet forsvinner søndag

Her er morgendagens værvarsel fra Meteorologisk Institutt: Sørvest frisk bris utsatte steder, på kysten periodevis liten kuling, sent søndag kveld stiv kulingpå kysten av Sunnmøre. Regn, om formiddagen overgang til regnbyger. Om kvelden utrygt for torden.