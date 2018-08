Sommerhandelen er betydningsfull

Sommerhandelen er svært viktig for mange små butikker i Møre og Romsdal. Bror Willam Stende, direktør for Virke Faghandel, mener at sommerhandelen kan være viktigere enn julehandelen og danne grunnlaget for butikker sin videre eksistens. Stranda kommune er på tiendeplass på statestikken som viser hvor stor handelen er i sommermånedene. Mange butikker i kommunen får inn en fjerdedel av omsetningen sin i juli og august.