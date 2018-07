Som normalt på Raumabanen

Toga på Dovrebanen køyrer i dag med redusert fart på grunn av fare for solslyng, utan at det så langt har fått konsekvensar for avviklinga av trafikken med Raumabanen. Det opplyser medievakt Randi Folke-Olsen til NRK. Toga på Dovrebanen heldt lågare fart på fleire av strekka, og ikkje heile strekninga mellom Oslo og Trondheim. Folke-Olsen seier at dersom situasjonen endrar seg til det verre utover dagen, kan det få følgjer for korrespondansen med Raumabanen på Dombås.