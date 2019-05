Solvik roste MDG

Anja Solvik, som står i spissen for bunadsgeriljaen, roser Miljøpartiet De Grønne for å ha stilt seg bak kravet om å opprettholde fødetilbudet i Kristiansund.

– MDG har vært veldig tydelig i Kristiansund. Det overrasket meg. Jeg trodde MDG var for unge studenter med el-sykkel i Oslo, sa Solvik i en hilsningstale til MDG-landsmøtet i dag. Hun viste til at MDG lokalt har bedt Stortinget vise ansvar ved å bevare fødeavdelingen i Kristiansund. Bunadsgeriljaen som startet i Kristiansund, har på kort tid fått 87.000 medlemmer på Facebook og kjemper for å beholde dagens lokalsykehus og fødeinstitusjoner.