Sølv og bronse i oste-VM

TINE Ridderost (bildet) fra Tresfjord og TINE Alpeost fra Elnesvågen har hevdet seg i hard konkurranse i oste-VM. Sent torsdagskveld ble det kjent at Ridderosten mottok sølv og vellagret Norsk Alpeost fikk bronse i konkurransen som gikk av stabelen i Spania. World Cheese Awards arrangeres hvert år og regnes som verdensmesterskapet i ost. Ifølge TINE er dette en utrolig hyggelig anerkjennelse. De sier dette betyr mye for stoltheten til de ansatte i Tresfjord og Elnesvågen, og for resten av TINE.