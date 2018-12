Solstad ber om hjelp

Norges største offshorerederi, Solstad Offshore på Skudeneshavn i Rogaland, har fått alvorlige økonomiske utfordringer og ber kreditorene om hjelp. Solstad overtok Farstad-rederiet i Ålesund og Rem-Maritime rederiet i Herøy og har 140 skip i flåten med et mannskap på 4000 personer. For å komme over den økonomiske kneika, ber rederiet nå om at alle obligasjonseiere fryser alle krav til 20. desember neste år.