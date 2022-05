Solskjærs datter klar for norsk klubb

Karna Solskjær forlater Manchester United til fordel for spill i AaFK Fortuna. Det bekrefter Fortuna-trener Frode Fagermo overfor TV 2 onsdag. Sunnmørsposten omtalte overgangen allerede tirsdag. – Overgangen er formelt i orden. Hun kommer en av de nærmeste dagene. Vi gleder oss, sier Fagermo. Ole Gunnar Solskjærs datter har spilt for Manchester United de siste årene. Hun fikk tidligere denne sesongen sin debut for storklubbens A-lag. Nå venter spill i norsk 1. divisjon.