Solskjær: – Dempsey klar for Molde

I går meldte den svenske avisen Expressen at Mark Dempsey skulle bli ny trener for Molde. Nå bekrefter Solskjær ovenfor Rbnett.no at Dempsey får en trenerjobb i klubben.

– Jeg skal være hovedtrener, mens Mark blir førstelagstrener ved siden av Erling Moe, sier Solskjær til avisa.

Gjenforent

Dempsey har vært ledig på markedet siden han i oktober besluttet ikke å forlenge kontrakten med Djurgården.

Han var Solskjær sin lojale assistent gjennom tiden i Molde og Cardiff, men var en av trenerne som måtte gå da Solskjær fikk sparken i Cardiff. Nå gjenforenes de to i Molde.

Dempsey er på plass når Molde-troppen samles til felles trening igjen fra midten av januar.

– Nå har vi jobbet hver for oss i to år, og han har hentet ny erfaring som trener og hovedtrener i Haugesund og som hovedtrener i Djurgården. Jeg ser fram til å høre hvilke ideer og impulser han har med seg tilbake til Molde, sier Solskjær til avisen.