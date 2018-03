Solskjær: – Må bli bedre på alt

Tre sesonger på rad har Rosenborg vunnet seriegullet Ole Gunnar Solskjær og Molde så gjerne vil vinne tilbake. Når de blå-hvite fra Romsdal går løs på årets sesong, er det med mål om å gi rivalen fra Trondheim kamp til siste slutt.

– Vi må bli hakket bedre i alt, sier Solskjær.

I fjor sikret Molde sølvmedaljene i siste runde. Avstanden til Rosenborg endte på sju poeng. Det er denne luken de nå skal forsøke å tette. Da kan det være godt for utfordrerne å vite at de var det laget som tok flest poeng i fjor, etter 16. mai.

– Vi startet bra både i fjor og året før, men så fikk vi noen virkelige dupper. Vi er nødt til å henge med lenger, sier Solskjær, og staker ut et første mål om å henge med i toppen når nasjonen gjør seg klar til 17. mai-feiring.

Moldespillerne har litt å strekke seg etter når de forbereder seg til å ta opp kampen med Rosenborg. Foto: Arne Flatin / NRK

Forventer fremgang

Klubben har forholdt seg relativt rolig på innkjøpssiden. Daniel Chima Chukwu er riktignok hentet tilbake etter opphold i Kina og Polen, og Kristoffer Haugen har kommet fra Viking, men dette veier i beste fall bare opp for salgene av spillere som Björn Bergman Sigurdarson og Joona Toivio.

Først og fremst satser Ole Gunnar Solskjær på at klubbens mange unge spillere nå viser at de har blitt litt eldre, og mer erfarne.

– Nå begynner de å bli såpass erfarne, og vi har såpass tro på dem og lederegenskapene de har, at vi forventer at de tar steget nå og blir mer stabile på høyt nivå. Da er jeg sikker på at vi får fremgang, sier Solskjær, og sikter blant annet til 22-åringene Eirik Hestad og Fredrik Aursnes.

De to har tilsammen spilt 113 eliteseriekamper for Molde allerede, og er enige i at de må ta et nytt steg.

– Jeg forventer av meg selv at jeg er klar til å ta det ansvaret som kreves av en spiller som skal være med å ta oss høyt opp på tabellen, sier Eirik Hestad, og får støtte fra Fredrik Aursnes.

Fredrik Aursnes og Eirik Hestad har begge signert fire scoringer i Eliteserien. Tiden er inne for å bidra med mer, mener de. Foto: Arne Flatin / NRK

Mer stabilitet

Ole Gunnar Solskjær håper at guttene kan få slippe seg mer løs denne sesongen. Derfor må Molde i enda større grad ta tak i kampene. I fjor vant de mange kamper i sluttminuttene, men sjefen tror det vil gjøre dem godt å få det første målet oftere.

– Vi må bli enda mer stabile og flinkere i starten av kampene. Hvis disse guttene klarer å ta ledelsen og slipper seg løs kan det bli artig på stadion, mener Solskjær.

Molde har ikke én spesifikk erstatter for målgarantisten Björn Bergmann Sigurdarson, og derfor må flere bidra med flere målpoeng.

– Enig i det. Vi må absolutt ta ansvar, sier Fredrik Aursnes.

