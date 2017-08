Solskjær vurderer keeperkjøp

Molde-keeper Andreas Linde fikk hjernerystelse i kampen mot Rosenborg, og manager Ole Gunnar Solskjær frykter at de må hente en ny keeper før overgangsvinduet stenger. – Jeg har begynt å tenke tanken på at vi må hente inn noe, for Andreas har en historie på at han har vært ute uker og måneder tidligere, sier han til NRK.