Solskjær vant kvartfinalen

Ole Gunnar Solskjærs menn vant 3-0 over Colchester fra nivå fire i ligacupens kvartfinale.Men det tok tid før de klarte å få hull på byllen. Først i andre omgang klarte Rashford å sette det første målet for Solskjærs mannskap. Seieren gjør at Solskjær og hans spillere kan se fram til semifinale i januar.