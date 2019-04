Solskjær tok kantinegrep

Ole Gunnar Solskjær har ikke vært fornøyd med farten på matserveringen på Uniteds treningsanlegg. Nå er angivelig nye, faste matstasjoner på plass. Det er storavisen Daily Mail som melder at Solskjær mente spillerne kastet bort for mye tid med å stå i kø for å vente på maten. Nordmannen mente det var bedre at de fikk forsyne seg selv, og ikke stå i kø sammen med de ørvige ansatte på treningsanlegget Carrington. Spillerne skal fortsatt spise sammen med støtteapparatet. Det skal Solskjær ha bestemt, fordi han mener det skaper mer hygge og bedre stemning. (NTB)