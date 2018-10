Solskjær-samtalar etter sesongen

I går melde TV2 at det er usikkert om Molde FK kjem til å forlenge kontrakten med Ole Gunnar Solskjær. Men ifølgje administrerande direktør Øystein Neerland er det ingenting som tyder på at Molde går for andre kandidatar til jobben. – Vi har ein god dialog med Ole Gunnar. Han har levert veldig gode resultat her. Men samtalar om ny kontrakt blir det først etter sesongen. Vi snakkar ikkje med andre kandidatar til jobben, seier Neerland til NRK.