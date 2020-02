Solskjær så Molde vinne i Spania

I en treningskamp i fotball har Molde vunnet 4-0 mot 1. divisjonslaget Kongsvinger. I kampen som ble spilt i spanske Marbella var det veteranen Mattias Moström som sendte Molde i ledelsen, før Fredrik Aursnes la på til 2-0. Noen få minutter før slutt utnyttet MFK en tabbe i KIL-forsvaret, og Etzaz Hussain kunne legge på til 3-0 med en utsøkt lobb. I kampens siste minutt endte et Molde-angrep med en ny tabbe i KILs bakre rekker, og et selvmål satte punktum for kampen. Alle målene kom etter sidebytte. Ole Gunnar Solskjær var blant tilskuerne til Molde-seieren.Solskjær er på treningsleir i Marbella med Manchester United.