Solskjær og Cantona sammen igjen?

Britiske bookmakere holder Manchester United-legenden Eric Cantona som favoritt til å bli ansatt som sportsdirektør i klubben.

Dermed er det ikke helt usannsynlig at Cantona og Ole Gunnar Solskjær, som spilte sammen for United på 1990-tallet, kan bli gjenforent på Old Trafford, melder Manchester Evening News.