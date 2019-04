Solskjær nummer to på «sparkeliste»

Oddsen på at Ole Gunnar Solskjær blir den neste manageren i Premier League som mistar jobben, har falle kraftig etter United sitt 4-0-tap mot Everton. Ifølge Oddschecker, som fører oversikt over fleire spelselskap, ligg nordmøringen no på ein andreplass bak Brightons Chris Hughton.